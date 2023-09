La security cam Amazon diventa Pro con un radar 3D

Durante l'evento di oggi Amazon in cui abbiamo scoperto prodotti come Echo Hub o la nuova Fire TV Stick, l'azienda ha presentato anche la variante Pro di una delle sue Ring più di successo. Quando parliamo di Ring parliamo del brand dell'azienda americana dedicato alla sicurezza. Il modello è il nuovo Stick Up Cam Pro, piccolissima telecamera di videosorveglianza, pensata sia per gli spazi interni che per l'esterno.

L'azienda fa sapere che il modello precedente è stato usato dal 70% dei suoi utenti all'esterno ed è quindi qui che si concentrano le maggiori novità. La più grande è l'introduzione di un radar 3D. Questo permette alla telecamera di sapere a che distanza si trova il soggetto in movimento e anche di mappare con precisione dov'è che questo movimento è iniziato. Questo permetterà a Stick Up Cam Pro di essere più preciso nel rilevamento dei movimenti. Sarà poi ovviamente possibile ricevere notifiche solo in specifici aree, offrendo anche informazioni più specifiche sui singoli eventi di movimento.

Un'altra novità è l'introduzione del pre-roll che fa sì che la telecamera includa nella clip del movimento i 6 secondi precedenti all'inizio dell'azione, che diventano 4 nella versione a batteria. Questo perché Stick Up Cam Pro sarà disponibile nella versione a batteria, cablata o con ricarica solare.

Amazon ha poi aggiunto Audio+ che restituisce un audio più nitido grazie alla presenza di due microfoni, con tanto di cancellazione dell'eco. In più Stick Up Cam Pro è dotato di una sirena di sicurezza e può ovviamente essere integrata nell'ecosistema Amazon, mostrando le immagini su Echo Show o integrandosi con Ring Alarm.

Prezzo e disponibilità

Stick Up Cam Pro sarà disponibile dal prossimo 18 ottobre, ma è già possibile preordinarla su Amazon a 179€ nella versione cablata e a batteria o a 199€ per quella con il pannello solare incluso.