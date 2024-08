Ring lancia il videocitofono Battery Video Doorbell: video a figura intera e nuovo design

Ring di Amazon ha presentato Ring Battery Video Doorbell, ovvero un videocitofono con funzioni come video in HD a figura intera. Scopriamo tutti i dettagli di questo nuovo dispositivo.

Una visuale completa per maggiore sicurezza

Anche il processo d'installazione è piuttosto semplice grazie al montaggio a perno: è sufficiente esercitare una lieve pressione per fissare saldamente il videocitofono al supporto da parete e, quando è il momento di ricaricare la batteria, sarà possibile sganciarlo inserendo il nuovo utensile a perno.

Battery Video Doorbell include video in HD e campo visivo di 150° x 150°, garantendo una visuale a figura intera di tutti i visitatori. Con il video a figura intera, i clienti hanno una visione più ampia del 66% rispetto al modello precedente (Ring Video Doorbell 2 a generazione). Battery Video Doorbell è dotato della visione notturna a colori , per avere una visuale sempre chiara anche di notte.

Le altre funzioni di Ring Battery Video Doorbell

Il videocitofono è in grado di rilevare il momento con zone personalizzabili e avvisi in tempo reale (Live View) e, tramite il sistema audio bidirezionale, è possibile parlare in qualsiasi momento con chi suona al citofono.

Inoltre, attivando l'abbonamento Ring Protect, sarà possibile accedere agli Smart Alert, che informano se c'è qualcuno o un pacco alla porta, alle notifiche dettagliate che mostrano cosa ha attivato un avviso in un pop-up di anteprima fotografica sul telefono, memorizzare i filmati acquisiti dalla videocamera nel cloud per un massimo di 180 giorni, e altro ancora.