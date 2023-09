Riparare iPhone 15 Pro costerà molto meno rispetto ad iPhone 14 Pro

Il nuovo design degli iPhone 15 Pro comporta un vantaggio da non sottovalutare, ovvero un costo molto più basso per la sostituzione del vetro posteriore rispetto ad iPhone 14 Pro. Difatti, per questa operazione si spenderà tre volte meno: la sostituzione del vetro posteriore su un iPhone 15 Pro costerà 198,99 euro, mentre su iPhone 14 Pro occorre spendere 599€; su iPhone 15 Pro Max costerà 228,99€ (che diventano 669€ su iPhone 14 Pro Max).

Il risparmio, inoltre, si registra anche nel caso in cui una caduta danneggi sia il vetro posteriore che il display. In questa situazione, infatti, su iPhone 15 Pro occorrerà una spesa di 479€ (su iPhone 14 Pro la spesa arriva a 739€) mentre sulla variante Pro Max si parla di 609€ (che diventano 799€ su 14 Pro Max). Rimangono più o meno invariati, invece, i costi che riguardano gli altri componenti. Ad esempio la sostituzione della batteria comporta una spesa di 109€, mentre la riparazione della fotocamera posteriore richiederà una spesa di 259,99€ per il Pro e 299€ per il Pro Max.