Che fine ha fatto il supporto a RISC-V su Android? Spoiler: cattive notizie

Il supporto a RISC-V su Android ha appena ricevuto una battuta d'arresto, ma niente paura: prima o poi vedremo dispositivi Android con un chip basato sull'architettura open source.

Cos'è RISC-V

Per chi non lo ricordasse, RISC-V è un'architettura di set di istruzioni (ISA) gratuita e aperta che negli ultimi anni ha ricevuto sempre più attenzioni, in quanto i produttori di hardware non devono pagare una licenza per costruire chip basati su di essa.

Android supporta infatti solo due architetture informatiche al momento, vale a dire Arm e x86. La prima viene utilizzata nei chip che alimentano gli smartphone, la maggior parte dei tablet, degli smartwatch e dei TV box. La seconda viene utilizzata nei chip che alimentano la maggior parte dei PC.

A dire il vero alcuni dispositivi Android vengono già forniti con chipset basati su RISC-V, anche se questi chipset in genere non servono per eseguire Android, ma fungono solo da co-processore.

All'inizio dell'anno scorso, Google aveva annunciato finalmente il supporto ufficiale a RISC-V, il che era una grande notizia in quanto, non pagando una licenza, i produttori potrebbero proporre dispositivi più economici di quelli basati su Arm.

A ottobre 2023, poi, Qualcomm aveva annunciato che stava progettando un chipset per smartwatch basato su RISC-V e che questo chipset sarebbe stato eseguito sulla piattaforma Wear OS basata su Android di Google.

Nel giro di una settimana, Google aveva confermato di essere al lavoro per portare Wear OS sulla piattaforma, con l'intenzione di pubblicare un emulatore RISC-V per testare le app per il 2024.