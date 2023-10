Ottimi risultati per Facebook e Instagram: quasi 4 miliardi gli utenti attivi ogni mese

Non è ancora finito il tempo dei social network. Difatti, gli utenti trascorrono sempre più tempo su Facebook ed Instagram e tutto ciò sarebbe stato favorito dai suggerimenti basati sul sistema degli algoritmi di Meta. Ad affermare questa notizia ci ha pensato direttamente l'amministratore delegato della società, Mark Zuckerberg, il quale, durante la presentazione dei risultati trimestrali di Meta, ha dichiarato che sono stati generati ricavi per 34,1 miliardi di dollari (in crescita del 23% su base annua) e profitti di 11,58 miliardi di dollari (registrando un incremento del 164%).

Ritornando al punto di partenza, secondo Zuckerberg l'intelligenza artificiale e, di conseguenza il feed dei suggerimenti, avrebbe avuto un importante impatto sulle interazioni, le quali sono aumentate del 7% nel tempo speso su Facebook, mentre su Instagram questa percentuale è stata pari al 6%. Dunque, sarebbero circa 4 miliardi le persone che utilizzano almeno una volta al mese una delle piattaforme di Meta, ovvero Instagram, Facebook e WhatsApp (al giorno, invece, sono 3,14 miliardi).

Tra queste, la più utilizzata è Facebook, su cui sono attivi quotidianamente 2,08 miliardi di persone e 3,04 su base mensile.