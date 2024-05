Microsoft lancerà un rivale di App Store e Google Play, ma non sarà un'app

Da tempo Microsoft parla dell'intenzione di creare un marketplace per dispositivi mobili da contrapporre al Play Store e all'App Store , e a quanto pare il momento è quasi arrivato (a proposito, date un'occhiata su come togliere Edge come browser predefinito ).

Quello che sappiamo: un app store per giochi, ma basato sul web

A fare l'annuncio è stata la presidente di Xbox Sarah Bond durante il Bloomberg Technology Summit, che ha dichiarato come a luglio la casa di Redmond presenterà il suo marketplace per giochi dedicati ai dispositivi mobili.

Secondo la manager, lo store sarà lanciato in prima battuta con giochi proprietari dell'azienda, e successivamente si aprirà ad altri sviluppatori. Inoltre nello store si potrà accedere ad acquisti in-game scontati per titoli come Candy Crush. Un altro titolo in arrivo potrebbe essere poi Minecraft.

La notizia interessante è che il maketplace sarà compatibile con tutti i dispositivi in quanto sarà basato sul web piuttosto che un'app vera e propria.

Bond ha infatti dichiarato che sarà "accessibile su tutti i dispositivi, da tutti i Paesi, qualunque cosa accada, indipendentemente dalle politiche di un marketplace basato su un ecosistema chiuso".

Non è chiarissimo se questi giochi saranno disponibili solo online o si potranno anche scaricare, ma certo il primo pensiero che viene in mente è il servizio Xbox Cloud Gaming, che consente agli abbonati Xbox Game Pass di accedere ai giochi in streaming da Internet su PC, console o dispositivi mobili.

Altri dettagli non sono stati comunicati, ma appena ne sapremo di più, sperando in qualche anticipazione, pubblicheremo un aggiornamento.