Rivelata la data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero: non bisognerà attendere il 2025

Uno dei titoli più attesi della Summer Game Festa era certamente Dragon Ball: Sparking! Zero, l'ultimo capitolo della serie Budokai Tenkaichi, di cui è stato diffuso un nuovo trailer che ha ufficializzato la data di uscita: l'11 ottobre 2024, su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Scendendo nei dettagli, tutti gli utenti che prenoteranno il gioco sugli store digitali, sbloccheranno in anticipo 6 protagonisti, a partire da Gogeta e Broly di Dragon Ball Super (incluse le loro trasformazioni). Per quanto riguarda l'ultimo trailer, sono stati presentati altri personaggi e le relative trasformazioni (complessivamente dovrebbero essere 164 personaggi). Ad esempio, non mancherà Goku in versione Ultra Istinto, Black Goku e Jiren. Spazio anche agli scontri più iconici, quelli che gli appassionati sicuramente non hanno mai dimenticato, come Goku vs Freezer.