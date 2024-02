Rivelati i render e il processore del Nothing Phone (2a): celebrano delle novità e un ritorno

Seppur il lancio ufficiale sia il 5 marzo, oggi sono emerse tante novità sul Nothing Phone (2a), alcune ufficiali e altre non ufficiali: sono stati pubblicati dei render ed è stato svelato il processore che muoverà il dispositivo.

I render sono realizzati in collaborazione tra Smartprix e OnLeaks, noto leaker attivo su X, e mostrano il design del prossimo smartphone di Nothing (in basso vi lasciamo le immagini). A corroborare il loro lavoro ci ha pensato un altro leaker, Yogesh Brar, che ha pubblicato un post su X in cui mostra un'immagine dal vivo del dispositivo nella colorazione nera.

Il Nothing Phone (2a) sarà uno smartphone che vorrà prevalere sulla concorrenza presente nella fascia media anche grazie all'attenzione promessa dall'azienda, quindi, se state considerando di comprare uno smartphone in questo segmento, vi consigliamo di controllare la nostra selezione di migliori smartphone divisa per fasce di prezzo e aggiornata ogni mese.