Ecco quando il vostro Samsung Galaxy si aggiornerà ad Android 14 / One UI 6.0

Samsung è tra i produttori di smartphone che offrono il supporto software più tempestivo e costante (anche se obliterato della nuova politica di aggiornamento di Google di sette anni), e i proprietari dei dispositivi Galaxy si stanno chiedendo quando potranno ricevere l'ultimo aggiornamento a Android 14 e One UI 6.0.

Finora gli unici dispositivi a beneficiarne sono stati infatti quelli della serie Galaxy S23, ma che dire degli altri Galaxy S, dei pieghevoli Galaxy Z o dei numerosissimi prodotti della serie Galaxy A? Il produttore coreano sta testando la beta su buona parte di questi telefoni e il community manager del forum Samsung Community ha rilasciato le tempistiche di rilascio per l'Europa: andiamo a scoprirle, perché saranno prima di quanto immaginate.

Per quanto riguarda i Galaxy S22, il rilascio dell'aggiornamento dovrebbe iniziare il 15 novembre, mentre la serie Galaxy S21 dovrebbe riceverlo a partire dal 20 novembre.

Passando ai Galaxy Z, i modelli del 2023 (Z Fold 5 e Z Flip 5) dovrebbero ottenere la One UI 6.0 a partire dal 13 novembre, mentre quelli del 2022 dal 20 novembre.

La serie Galaxy A è invece più a macchia di leopardo, con i Galaxy A13 5G e Galaxy A52 a ricevere Android 14 tra la settimana del 20 e il 27 novembre, mentre i popolarissimi Galaxy A14 5G e Galaxy A14 non hanno ancora una data, ma dovrebbero essere aggiornati nella settimana del 13 novembre e del 27 novembre rispettivamente.

Tenete presente che queste date sono indicate in generale per l'Europa, quindi la disponibilità effettiva in Italia potrebbe essere diversa.