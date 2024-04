Roborock si lancia nel mercato italiano e debutta con i suoi pezzi forti

Arrivano delle importanti novità per il mercato dei dispositivi smart per la pulizia in casa, con Roborock che annuncia il suo debutto ufficiale nel mercato italiano.

Roborock è un nome che già conosciamo nell'ambito dei robot aspirapolvere, e che abbiamo visto in grande spolvero allo scorso CES di Las Vegas dove ha presentato diversi prodotti innovativi.