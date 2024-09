Roborock si conferma campione di pulizia: le novità da IFA 2024

Durante la nostra permanenza a Berlino, in occasione di IFA , abbiamo fatto un giro nello stand di Roborock , toccando con mano le ultime novità dell'azienda cinese, appena lanciate anche per il nostro paese. In pochi anni, Roborock si è guadagnato una certa fama nell'ambito delle pulizie domestiche, realizzando alcuni dei migliori robot aspirapolvere disponibili sul mercato: i nuovi aspirapolvere che abbiamo visto a IFA confermano il buon nome della società, che continua a innovare in un settore in continua evoluzione.

Roborock Qrevo Slim

Anche in questo caso la particolarità di Qrevo Slim si intuisce dal nome: è sottile, talmente sottile da riuscire a passare anche sotto mobili e divani (con un'altezza massima di 8,2 cm). Proprio per via di questa sua caratteristica, non ha la classica torretta laser in cima, ma è dotato di fotocamere Time-of-Flight sulla parte frontale, che mappano l'ambiente domestico e riconoscono gli oggetti a terra. Anche in questo caso c'è il braccio laterale FlexiArm, la base di ricarica multifunzione 3.0 (con lavaggio panni a 60°) e l'assistente vocale.

La potenza di aspirazione è leggermente inferiore rispetto a quella di Qrev Curv, ma comunque molto elevata, pari a 11.000 Pa.

Al momento non è ancora disponibile in Italia e non conosciamo il prezzo per il nostro paese.