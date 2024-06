Roborock è un'azienda che si è fatta conoscere negli ultimi anni per alcuni dei migliori robot aspirapolvere disponibili sul mercato (tra cui l'ultimo modello che abbiamo provato, il Roborock S8 MaxV Ultra), ma adesso sembra aver rincarato la dose con robot ancora più intelligenti e ottimizzati. Roborock Qrevo Master Tra i nuovi dispositivi della società che arrivano in Italia c'è infatti il nuovo top di gamma Roborock Qrevo Master, un vero e proprio concentrato di tecnologia, con tante innovazioni davvero interessanti. C'è il riconoscimento degli ostacoli (che identifica ed evita 62 tipologie di oggetti, inclusi animali domestici) e c'è l'assistente vocale Hello Rocky che permette di avviare la pulizia tramite comandi vocali, ma ci sono anche altri accorgimenti che testimoniano l'attenzione dell'azienda all'innovazione (a tal proposito, una nota interessante: il 40% degli impiegati Roborock lavora nel settore ricerca&sviluppo). A rendere più efficiente la potenza d'aspirazione da ben 10.000 Pa c'è ad esempio la tecnologia FlexiArm, ossia un piccolo braccio estendibile che si allunga per raggiungere gli angoli (normalmente uno dei punti più complessi da pulire). E per migliorare la resa delle doppie spazzole in gomma DuoRoller Riser c'è anche una piccolo raschietto nascosto, che si avvicina per tagliare i capelli rimasti incastrati ed evitare così i grovigli. Anche la stazione di ricarica multifunzione 3.0 è ancora più intelligente: svuota automaticamente la polvere, pulisce e disinfetta i panni (con lavaggio a 60 gradi) e li asciuga anche con aria calda. Inoltre, anche la base di ricarica è dotata di doppi raschietti nascosti, che contribuiscono alla pulizia della base stessa. Roborock Qrevo Master sarà disponibile in Italia dal 13 giugno, a un prezzo ancora da annunciare.

Qrevo MaxV e Qrevo S Oltre il top di gamma Qrevo Master, sono in arrivo in Italia anche altri due modelli di Roborock, Qrevo MaxV e Qrevo S.

Roborock Qrevo MaxV

Il primo dei due è un modello di fascia media, con potenza di aspirazione di 7.000 Pa, supporto all'assistente vocale Hello Rocky e stazione di ricarica multifunzione 2.0 (con svuotamento automatico della polvere, lavaggio del panno a 60° e asciugatura ad aria calda a 45°). Inoltre, il Qrevo MaxV è dotato di tecnologia FlexiArm Design Edge Mopping, con un braccio robotico che si estende per pulire le aree più difficili da raggiungere. Roborock Qrevo MaxV sarà disponibile da fine giugno al prezzo di 999€.

Roborock Qrevo S

Infine, arriverà nel nostro paese anche Qrevo S, il robot aspirapolvere entry level dell'azienda. Tra le caratteristiche da segnalare per questo modello più economico, Roborock evidenzia la potenza di aspirazione di 7.000 Pa, il sollevamento automatico dei panni per il lavaggio (che arrivano fino a 200 giri al minuto per una pulizia più accurata), il rilevamento degli ostacoli e la docking station autopulente, che svuota e lava il robot. Roborock Qrevo S arriverà su Amazon Italia il 13 giugno a un prezzo ancora da annunciare.

Roborock Flexi Pro e FLexi Lite Oltre i robot aspirapolvere, arrivano per la prima volta in Italia anche le scope elettriche di Roborock, pensate per aspirare e lavare nello stesso momento.

Roborock Flexi Lite

Entrambi i modelli hanno una potenza di aspirazione di 17.000 Pa, sono dotati della tecnologica DirTec Smart Sensor che regola automaticamente la potenza di pulizia in base ai livelli di sporco rilevati, possono essere piegati per avere la scopa in posizione orizzontale per pulire sotto i mobili bassi (tecnologia FlatReach) e sono dotati di tecnologia Roborock RevoBrush 2.0, per la pulizia e asciugatura automatica della spazzola (con acqua e aria calda).

Roborock Flexi Pro

Infine, Flexi Pro è dotato di ruote automatizzate SlideTech che rendono più leggero il movimento avanti e indietro, ha luce frontale, garantisce una migliore pulizia dei bordi, è compatibile con l'app dell'azienda e include avvisi vocali. Roborock Flexi Lite e Roborock Flexi Pro saranno disponibili per l'acquisto su Amazon dal 13 giugno, a un prezzo ancora da annunciare.