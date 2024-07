Avete un cane o un gatto in casa? Roborock Qrevo MaxV è il robot aspirapolvere per voi!

Il produttore ha appena lanciato, in esclusiva da Mediaworld, il nuovo Roborock Qrevo MaxV , il robot aspirapolvere pensato appositamente per chi possiede un cane o un gatto.

Caratteristiche tecniche

Tecnologia FlexiArm Design Edge Mopping

Potenza di aspirazione di 7.000Pa

di aspirazione di 7.000Pa Rotazioni sistema di doppi panni: 200 giri al minuto

sistema di doppi panni: 200 giri al minuto Sollevamento panni: 10 mm

panni: 10 mm Stazione di ricarica multifunzione 2.0 : lavaggio mop ad acqua calda a 60°C, asciugatura ad aria calda a 45°C, riempimento del serbatoio dell'acqua e svuotamento automatico della polvere

: lavaggio mop ad acqua calda a 60°C, asciugatura ad aria calda a 45°C, riempimento del serbatoio dell'acqua e svuotamento automatico della polvere Assistente vocale integrato "Hello Rocky"

"Hello Rocky" Riconoscimento degli ostacoli Reactive AI

Dimensioni Robot : 350 x 353 x 102 mm

: 350 x 353 x 102 mm Dimensioni Stazione : 340 x 487 x 521 mm

: 340 x 487 x 521 mm Funzionalità: riconoscimento animali, ruote e spazzola ScratchSafe, sensori Sentient, algoritmi per percorsi adattativi, blocco bambini, ricarica nelle ore non di punta

Roborock Qrevo MaxV è caratterizzato da una serie di funzioni utili per rispettare la presenza di animali in casa.

Il dispositivo è in grado di individuare e riconoscere cani e gatti, attivando una particolare funzione per non spaventarli.

In queste condizioni, il robot arresta la spazzola principale e si sposta di lato.