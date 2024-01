Non sanno più cosa inventarsi! I robot aspirapolvere al CES hanno braccia, compattatori di rifiuti, rasoi taglia capelli

Tanti brand specializzati nella pulizia della casa hanno approfittato del palco del CES di Las Vegas per svelare le loro novità per il 2024. Se seguite le nostre recensioni dei robot aspirapolvere , saprete che già alcuni modelli 2023 risultano così avanzati da rendere in certi casi la pulizia convenzionale di casa (fatta di scope, aspirapolvere classici e stracci umidi) quasi del tutto inutile.

Piccole braccia robotiche

Si chiamano robot, ma non hanno le braccia, almeno finora. Al CES sono stati svelati un paio di modelli, piuttosto costosi come è facile immaginare, che vantano anche piccole braccia robotiche. Ok, sono braccia, ma non servono ad alzare le pantofole dal pavimento per pulirci sotto o per scansare il gatto quando non ne vuole sapere di spostarsi.

Sono in realtà collegati ai panni rotanti per il lavaggio (in gergo, i MOP), e il loro scopo è quello di permettere ai suddetti panni di raggiungere con più facilità angoli, bordi dei muri e altre parti del pavimento difficilmente raggiungibili dal robot nella sua interezza. In questo modo si ha una pulizia più precisa che riguarda appunto ogni minimo angolo del pavimento.