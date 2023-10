Questo robot aspirapolvere è il primo al mondo 100% automatico

È un ottimo momento per i robot aspirapolvere, marchi come Ecovacs o Dreame hanno lanciato sul mercato prodotti completissimi e innovativi, ma SwitchBot pensa che chi vuole una soluzione completamente automatica non sia ancora stato soddisfatto (a proposito, avete visto la nostra recensione di Dreame Deebot X2 Omni?). Ecco perché su Kickstarter sta spopolando la campagna del nuovo prodotto del marchio noto per prodotti smart per la casa, che siano serrature, hub multifunzione o prese intelligenti. SwitchBot S10, è infatti non solo il primo robot aspirapolvere del marchio, ma anche il primo al mondo dotato di collegamento completo alla rete idrica, sia per lo scarico che per la ricarica. Andiamo a scoprirlo.

Caratteristiche tecniche

Potenza di aspirazione: 6500 Pa

di aspirazione: 6500 Pa Collegamento completo alla rete idrica per scarico e carico dell'acqua

completo alla rete idrica per scarico e carico dell'acqua Mop autopulente e asciugante cilindrico

autopulente e asciugante cilindrico Velocità Autopulizia: 300 rotazioni/min

Rumorosità Mop: 62 dB

Rumorosità aspirazione: 66 dB

Batteria: 4000 mAh

Autonomia: 140 minuti

Area massima di pulizia: 120 m2

IA per evitare gli ostacoli

per evitare gli ostacoli Capacità di superare soglie fino a 20 mm

fino a 20 mm Riconoscimento scale automatico

automatico App per creazione piantine e programmazione, in futuro compatibilità con Matter

per creazione piantine e programmazione, in futuro compatibilità con Matter LiDar e sensore ultrasonico per il rilevamento dei tappeti

e sensore ultrasonico per il rilevamento dei tappeti Sollevamento panni lavaggio per tappeti: 7 mm

panni lavaggio per tappeti: 7 mm Stazione di ricarica per lo svuotamento della polvere compatta e dotata di serbatoio della polvere da 4 litri, in grado di durare 70 giorni

per lo svuotamento della polvere compatta e dotata di serbatoio della polvere da 4 litri, in grado di durare 70 giorni Stazione per la ricarica e lo svuotamento dell'acqua collegata alla rete idrica, con serbatoio da 150 ml in grado di durare 90 giorni (e senza necessità di connessione alla rete elettrica). Opzionale, serbatoi se non si può connettere alla rete idrica, da 2,5 l per l'acqua pulita e da 2 l per l'acqua sporca

per la ricarica e lo svuotamento dell'acqua collegata alla rete idrica, con serbatoio da 150 ml in grado di durare 90 giorni (e senza necessità di connessione alla rete elettrica). Opzionale, serbatoi se non si può connettere alla rete idrica, da 2,5 l per l'acqua pulita e da 2 l per l'acqua sporca Installazione semplice in 5 minuti

semplice in 5 minuti (Opzionale) Umidificatore con ricarica automatica dal robot

(Opzionale) Deumidificatore con scarica automatica dal robot

Dimensioni Robot: diametro: 365 mm, altezza: 115 mm Stazione autosvuotante: lunghezza: 260 mm, profondità: 207 mm, altezza: 412 mm Stazione dell'acqua: lunghezza: 400 mm, profondità: 165 mm, altezza: 100 mm

Contenuto confezione: Robot Stazione autopulente Stazione dell'acqua Spazzola per pulire la stazione autopulente Spazzole laterali Accessori per l'installazione con la rete idrica Tre sacchi per la polvere 2 confezioni di prodotti per la pulizia Offerta Kickstarter: serbatoio esterno per l'acqua incluso



Come vedete, la caratteristica di punta di SwitchBot S10 è il fatto che si collega direttamente ai sistemi idraulici per l'auto-riempimento e l'auto-svuotamento, e in effetti è il primo al mondo in grado di farlo. Questa soluzione è possibile perché rispetto a prodotti simili SwitchBot S10 è dotato di due stazioni base. Una consente la ricarica del dispositivo e lo svuotamento della polvere, mentre un'altra, molto più piccola, serve per il collegamento alla rete idrica e consentirà al robot di svuotare l'acqua sporca e caricare quella pulita.

Questa stazione per la ricarica dell'acqua non necessita di collegamento alla rete elettrica, perché è alimentata dal robot, e si può connettere facilmente alla rete idrica grazie agli accessori a tre vie forniti da SwitchBot, che consentono il collegamento a lavandini, water, lavastoviglie o lavapiatti. E per le case in cui il collegamento idrico potrebbe non essere possibile, SwitchBot offre una soluzione alternativa: un serbatoio dell'acqua esterno con una capacità di acqua dolce di 2,5 litri e una capacità di scarico di 2 litri. Nell'ambito della campagna Kickstarter, questo accessorio sarà offerto a tutti i sostenitori senza costi aggiuntivi.

Serbatoi esterni per la carica e scarica dell'acqua in caso non si possa connettere la base dell'acqua alla rete idrica

Dotato di una capacità di aspirazione di 6500 Pa, una batteria da 4000 mAh, sensore LiDAR e ultrasonico, IA per il rilevamento degli ostacoli, sollevamento del mop e app per la mappatura della casa e la programmazione della pulizia, SwitchBot S10 offre tutte le caratteristiche che potete aspettarvi da un robot aspirapolvere di alta gamma. Ma SwitchBot ha pensato anche a molto di più, con due accessori automatizzati: un umidificatore e un deumidificatore. L'umidificatore, disponibile a 129 dollari, verrà caricato dal robot secondo necessità, mentre il deumidificatore, disponibile entro la fine del 2024, verrà scaricato automaticamente, sempre dal robot, quando il serbatoio dell'acqua è pieno. SwitchBot S10 sarà inoltre compatibile con Matter tramite OTA una volta che Matter aggiungerà il supporto alla categoria dei robot aspirapolvere

Deumidificatore

Prezzi e disponibilità