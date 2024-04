Musk è convinto che il robot di Tesla sia pronto: si parla addirittura di messa in vendita

Il robot umanoide di Tesla, Optimus, è da poco stato aggiornato alla seconda generazione e stando alle dichiarazioni di Elon Musk i suoi progressi sarebbero così rilevanti da essere pronto per l'utilizzo nelle gigafactory e addirittura, nel medio termine, anche per la vendita (se siete interessati alle notizie sul mondo Tesla , date un'occhiata alla nostra pagina dedicata).

Impiego nelle gigafactory e messa in vendita: gli annunci di Musk

Solo a dicembre 2023 Tesla ha presentato Optimus Gen 2, la seconda generazione del suo ormai famoso robot umanoide, e a gennaio di quest'anno ha condiviso alcuni video del bot, mostrando la sua destrezza nel maneggiare oggetti delicati e piegare i vestiti.

I progressi del robot sono indubbiamente significativi, e a molti non sono sfuggiti alcuni dettagli nei video, che mostravano come i tecnici stessero lavorando per insegnargli a compiere operazioni utili in fabbrica, come l'assemblaggio dei pacchi batteria delle vetture.

Alla luce delle recenti dichiarazioni di Elon Musk, durante la chiamata agli utili del primo trimestre dell'azienda, queste supposizioni si sono rivelate esatte.

Optimus potrebbe essere impiegato entro la fine dell'anno nelle fabbriche Tesla.

Non solo, ma il miliardario ha persino dichiarato di credere che per la fine del 2025 Tesla potrebbe mettere in vendita il robot. Stando a recenti dichiarazioni di Musk, sappiamo che il prezzo potrebbe essere "meno della metà" di quello di un'auto.

Musk ritiene che il robot sia estremamente sottovalutato e che la domanda potrebbe arrivare a 10 o 20 "miliardi" di unità. Esatto, miliardi. Non sorprende quindi sapere che Musk preveda "con fiducia" che Optimus rappresenterà "la maggior parte del valore a lungo termine di Tesla".

Comunque la si pensi, i progressi dell'azienda sono certamente importanti. Da un uomo con una tuta sono arrivati a un robot in grado potenzialmente di sostituire gli uomini per lavori rischiosi o ripetitivi in fabbrica, e forse anche di più.