I robot umanoidi di Boston Dynamics sono ancora vivi: arrivano i nuovi Atlas

Stiamo parlando dei robot umanoidi della serie Atlas , quelli che qualche giorno fa sembrava fossero stati mandati in pensione da Boston Dynamics. Nelle ultime ore l'azienda, da anni al vertice nel settore della robotica, ha annunciato un nuovo progetto .

La novità di Boston Dynamics potremmo definirla Atlas 2, una nuova versione dei suoi robot umanoidi completamente rinnovata. Si tratta di una versione completamente elettrica dei robot.

Questa nuova versione dovrebbe offrire una maggiore liberà di movimento. Boston Dynamics ha aggiunto di aver integrato dei giunti girevoli che permettono maggiori gradi di libertà ai robot. Inoltre, i robot sono stati resi più forti e resistenti, con l'obiettivo di renderli compatibili con l'esecuzione di compiti ripetitivi in qualsiasi contesto.

Boston Dynamics ha precisato che la nuova progettazione dei suoi Atlas prevede un movimento che non è vincolato alla concezione di movimenti umani.

Questo si evince perfettamente dal nuovo video pubblicato dall'azienda, in cui vediamo la nuova versione di Atlas alzarsi da terra con movimenti che per noi umani non sarebbero possibili.