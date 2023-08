Rockstar ha fornito un suggerimento sulla potenziale data di lancio di GTA 6

GTA VI di Rockstar Games è sicuramente uno dei giochi più attesi degli ultimi anni. Le indiscrezioni a riguardo non mancano, tuttavia la domanda che circola maggiormente è relativa alla data di uscita del nuovo capitolo della popolare saga videoludica. Ad oggi non si hanno ancora certezze, anche perché GTA V – lanciato nel 2013 - continua a riscuotere un certo successo, quindi la compagnia non avrebbe alcuna intenzione di accelerare i lavori in maniera importante.

In ogni caso, stesso Rockstar ha fornito un indizio piuttosto netto sulla possibile data di uscita dell'ultimo capitolo. Difatti, la società madre Take-Two ha previsto "livelli di prestazioni operative da record per il prossimo anno e oltre". In particolare, la società ha affermato che un "punto di svolta significativo nell'anno fiscale 2025" favorirà questa performance record. Altri dettagli, purtroppo, non sono stati forniti.