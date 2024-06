ROG Ally X svelata completamente: ecco tutte le differenze col primo modello

Caratteristiche Tecniche

Partiamo dalle basi: ROG Ally X è una console portatile simile in tutto e per tutto al modello dello scorso anno, con novità rilevanti più all'interno che all'esterno.

Interessante anche il sistema di dissipazione interno con tecnologia Zero Gravity Thermal Solution. Le due ventole sono ora più piccole del 23%, i radiatori a lamelle sono ultra sottili (solo 0,1 mm). In totale, il sistema produce il 24% in più di airflow e riesce ad abbassare la temperatura interna di 6° in meno rispetto al modello precedente.

Rimangono praticamente identici gli elementi più iconici della serie Ally: schermo LCD Full HD da 7" a 120 Hz, processore AMD Ryzen Z1 Extreme, sistema operativo Windows 11 in versione completa.

Con l'artrivo della versione Ally X sarà disponibile anche il software Armoury Crate SE 1.5. Inoltre, potrete avere anche il caricabatteria ufficiale ROG da ben 140 W.

Nella galleria a seguire trovate tutte le informazioni sulle specifiche e un confronto completo tra ROG Ally X e ROG Ally di prima generazione.