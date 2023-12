Curiosi di vedere le foto scattate dal nuovo ROG Phone 8? Asus vi accontenta

Asus ha confermato che il nuovo smartphone da gaming ROG Phone 8 verrà lanciato presto. A riguardo è probabile che l'annuncio arrivi direttamente durante il CES 2024. Nel frattempo, l'azienda ha pubblicato un test della fotocamera che consente di scegliere la foto più bella. Una volta terminato il test, l'utente potrà visualizzare un'immagine che svela due dispositivi ROG Phone 8.

In particolare, l'immagine svela il retro dei dispositivi, consentendoci di osservare una specie di protuberanza rettangolare che accoglie i tre sensori fotografici posteriori. I bordi appaiono piatti, mentre la copertura posteriore risulta più pulita rispetto al modello precedente. Tra l'altro, sembra che Asus non si sia dimenticata delle origini da "gaming" dello smartphone: difatti, sulla cover spicca un logo RGB, con in basso a sinistra la scritta "GLHF" (che significa buona fortuna, buon divertimento).