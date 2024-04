Roomba Combo Essential ufficiale: l'entry level che non vi farà mancare nulla

iRobot si conferma tra i marchi leader nel segmento della pulizia smart, famosa soprattutto per i suoi robot che ormai vagano per le case di tantissimi utenti in tutto il mondo. Proprio in questo contesto, l'azienda ha lanciato il nuovo Roomba Combo Essential.

Si tratta di un nuovo prodotto che abbraccia la categoria dei robot aspirapolvere e lavapavimenti. Si tratta quindi di un robot 2-in-1, il quale promette prestazioni ottimali a un prezzo relativamente piccolo. Andiamo a vedere quali sono le sue specifiche principali.