I nuovi Roomba Combo j5+ e i5+ lavano, aspirano e costano "poco", ma dovrete dargli una mano voi

Aspirare non basta più: un moderno robot per le pulizie deve anche lavare, e così Roomba lancia sul mercato due nuovi modelli "fai da sé", nel senso che fanno tutto loro, anche auto-pulirsi!

Parliamo dei Roomba Combo j5 Plus e Roomba Combo i5 Plus, che rispetto ad altri modelli hanno la peculiarità (/scomodità) di dover sostituire il vassoio posteriore quando volete passare il cencio, e non solo aspirare. Del resto parliamo di due modelli relativamente economici, quindi qualche piccola complicazione ci può stare, e attenzione al fatto che nessuno dei due evita automaticamente i tappeti, quindi occhio alle stanze in cui li mandate.

C'è però un piccolo workaround: il Combo j5 permette di impostare nell'app delle zone in cui non pulire, ma il Combo i5 non ha questa opzione. Nello dettaglio poi, i nuovi Roomba hanno serbatoi da 210 ml per pulire e da 360 ml per aspirare: non sono al vertice della categoria, ma non sono nemmeno piccoli.

Riguardo l'auto-pulizia cui accennavamo all'inizio, chiariamo che si riferisce solo allo svuotamento automatico della polvere una volta giunti alla base. Per quanto riguarda l'acqua e la pulizia dei pavimenti non c'è alcuna automazione, anche perché sarebbe difficile visto che il serbatoio stesso lo dovrete cambiare a mano.

Sebbene abbiamo detto che nessuno dei due smetta di pulire sui tappeti, il j5 ha comunque qualche cosa in più. Riconosce ad esempio il disordine domestico, come cavi, vestiti, ciotole (e cacche) degli animali, giocattoli e altro, in modo da garantirvi una pulizia accurata anche in una casa non proprio ordinata; con l'i5 dovrete prima assicurarvi che sia tutto un minimo a posto, o il robot rischia di rimanere incastrato.

Entrambi arriveranno in Europa a settembre, ma al momento conosciamo solo il prezzo del Combo i5+, che sarà disponibile a 699€; il j5 Plus probabilmente sfiorerà i 1.000€.