Roomba j9+ e Roomba Combo j9+ ufficiali: potenza e controllo

Il settore dei robot aspirapolvere è sempre più in crescita, con la tecnologia che avanza e rende questi dispositivi sempre più capaci e autonomi. In questo contesto iRobot ha presentato delle interessanti novità.

Roomba j9+ e Roomba Combo j9+

Il nuovo Roomba Combo j9+ consiste in un robot lavapavimenti 2 in 1, ovvero di un dispositivo in grado di aspirare e rimuovere lo sporco e anche di lavare i pavimenti. Al suo interno troviamo un sistema di pulizia a 4 fasi, con doppie spazzole in gomma che promettono una potenza di aspirazione più potente del 100% rispetto alla generazione precedente.

La mappatura degli ambienti è stata velocizzata di 7 volte rispetto ai modelli precedenti della serie Roomba. Il tutto è stato ottimizzato dal punto di vista software con il nuovo sistema operativo sviluppato da iRobot, del quale parleremo nel prossimo paragrafo.

Il nuovo robot dell'azienda ha anche un sistema di regolazione automatica delle spazzole e della potenza in base alla tipologia di pavimento rilevato.

Oltre ai nuovi robot arriva anche la nuova Clean Base con riempimento automatico. Si parla di uno svuotamento automatico della polvere per un massimo di 60 giorni, e il riempimento automatico del liquido per il lavaggio fino a 30 giorni.

Per quanto riguarda la variante Roomba j9+, si tratta di un robot aspirapolvere sprovvisto della funzionalità di detergente e lavaggio dei pavimenti.