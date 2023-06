Il nuovo router 5G Netgear è piccolo, ma che prestazioni

Netgear Nighthawk M6: caratteristiche tecniche

5G sub-6 con velocità fino a 2,5 Gbps per la casa o in viaggio

sub-6 con velocità fino a 2,5 Gbps per la casa o in viaggio Wi-Fi 6 con velocità fino a 3,6 Gbps

con velocità fino a 3,6 Gbps Capacità di collegare fino a 32 dispositivi

Chipset Qualcomm Snapdragon SDX62

Qualcomm Snapdragon SDX62 Conforme allo standard 3GPP Release 16

Release 16 Touch screen LCD da 2,4 pollici

LCD da 2,4 pollici Supporto VPN pass-through e protezione con password.

pass-through e protezione con password. Modalità In-Home Performance per aumentare la copertura Wi-Fi fino a 185 metri quadrati rimuovendo la batteria e utilizzando l'adattatore di alimentazione

per aumentare la copertura Wi-Fi fino a 185 metri quadrati rimuovendo la batteria e utilizzando l'adattatore di alimentazione Batteria: 5040 mAh

5040 mAh Schede nano SIM .

. Supporto banda C n77

Supporto HPUE

Possibilità di collegare antenne 5G esterne (vendute separatamente) alle porte antenna disponibili

Rispetto a Nighthawk M5, il primo router mobile 5G sbloccato di Netgear, M6 ha una velocità maggiore del 20% con 2,5 Gbps su 5G e la capacità di raggiungere una velocità massima combinata Wi-Fi fino a 3,6Gbps quando si connette a dispositivi Wi-Fi 6 a 160MHz.

Inoltre, l'M6 è dotato di una nuova modalità In-Home Performance che aumenta la copertura WiFi fino a 185 mq quando il dispositivo è collegato e la batteria è rimossa.

Nighthawk M6 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon SDX62, mentre il Wi-Fi 6 AX3600 a doppia banda da 2,4 GHz e 5 GHz è ideale per sopperire a tutte le esigenze di connettività mobile, dal trasferimento veloce di file allo streaming video su un massimo di 32 dispositivi collegati. La potente batteria da 5040 mAh dura fino a 13 ore con una singola carica.

A casa o in ufficio, M6 può essere utilizzato come accesso a Internet principale o secondario, soprattutto nelle aree rurali dove la connessione via cavo non è affidabile e performante, mentre in viaggio M6 consente di utilizzare il Wi-Fi pubblico grazie alla funzione di off loading che consente il tethering al Wi-Fi pubblico locale per la connettività Internet, eliminando la necessità di connettere manualmente ogni dispositivo.