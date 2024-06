Raspberry Pi, ChatGPT e tanta fantasia: ecco Floyd, uno dei rover più divertenti del Web

Scordatevi Astro di Amazon: ChatGPT ha dato il via a tutta una serie di progetti per avere un robot in grado di comunicare con noi in modo naturale e in modo economico, ma ad alcuni questo non basta e si sono chiesti perché non costruirseli da soli (a proposito, sapete come usare ChatGPT 4 gratis?).

Ed è qui che interviene la potenza e la versatilità di Raspberry Pi, la cui comunità di appassionati ha già dato modo di dimostrare una grande fantasia. Pochi però battono Floyd, un rover IA basato su ChatGPT con tanto di braccio mobile, microfoni e altoparlante.