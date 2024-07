Rowenta scommette su intelligenza artificiale e potenza: ecco il nuovo robot aspirapolvere X-PLORER Serie 240 AI+

Rowenta , nota azienda tedesca, ha da poco presentato il nuovissimo X-PLORER Serie 240 AI+ , definendolo come il suo robot aspirapolvere più potente sul mercato. Andiamo a vederlo più nel dettaglio.

La pulizia della propria casa rientra tra le faccende più noiose con le quali ognuno di noi deve avere a che fare e, proprio per questo, moltissime aziende del settore (e non) hanno puntato fortemente nei robot aspirapolvere negli ultimi anni (date uno sguardo alla nostra guida sui migliori robot aspirapolvere da comprare ).

Le caratteristiche

Come anticipato, l' X-PLORER Serie 240 AI+ è il robot aspirapolvere ad oggi più potente dell'azienda, raggiungendo una potenza di aspirazione pari a 8000 PA . La spazzola Animal extra-large , unita all'ampio panno vibrante , permettono di aspirare e lavare in una sola passata. L'X-PLORER dispone inoltre di un sistema di navigazione all'avanguardia: la combinazione di intelligenza artificiale , visione 3D e navigazione intelligente con Laser LiDAR 360° permettono al robot di riconoscere ed evitare gli ostacoli bassi e piccoli oggetti.

Tra le novità troviamo anche il design D-shaped, preferito rispetto ad una forma più rotondeggiante, permettendo così una pulizia più precisa per bordi ed angoli. L' X-PLORER Serie 240 AI+ non necessita di ''continue attenzioni'' in quanto, una volta terminata la sessione di pulizia, il robot torna alla stazione e svuota automaticamente la polvere, offrendo un'autonomia di circa 60 giorni (la batteria offre 120 minuti di pulizia, permettendo di pulire fino a 120 m2 di superficie con una sola carica).

Infine, tramite l'app Rowenta Robots (compatibile con i principali assistenti vocali), l'X-PLORER può essere personalizzato nelle impostazioni di pulizia, permettendo così di: gestire le mappe, definire zone no-go o zone senza lavaggio, programmare le pulizie, modificare il livello della potenza di aspirazione e dell'umidità del panno e altre funzioni.

Il prezzo raccomandato per il nuovo Rowenta X-PLORER Serie 240 AI+ è di 899 euro.