I nuovi iPhone 15 saranno colorati... fino al cavo

Il primo leak proviene da Unknownz21, particolarmente attivo sul fronte iPhone, che riporta come siano state testate almeno sei diverse colorazioni per l'iPhone 15:

Gli ultimi rumor riguardano i colori dei modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus , che confermano un'anticipazione di metà luglio e rilanciano con una novità che richiama i recenti MacBook: i cavi in tinta.

Manca ormai pochissimo all'evento atteso da tutti i fan Apple: l'annuncio dei nuovi iPhone 15 , che grazie ai leaker di tutto il mondo si stanno delineando in maniera sempre più chiara (forse potrebbe essere il momento giusto per sapere come vendere il vecchio iPhone su Swappie ).

I cavi saranno intrecciati (proprio come avviene per i computer), a differenza dell'attuale rivestimento di gomma bianca, e a parte quello in colore nero alle estremità presenteranno un rivestimento di plastica bianca.

Come vedete c'è una certa incertezza riguardante la nuova tinta arancione, ma su questo può venirci in aiuto il leaker Kosutami , che ha confermato un'anticipazione rilanciata ieri sui social media cinesi: il fatto che i nuovi iPhone arriveranno con un cavo da USB-C a USB-C abbinato alla colorazione del dispositivo, proprio come avviene per i cavi dei MacBook MagSafe 3.

Secondo Kosutami infatti i cavi degli iPhone 15 e 15 Plus (e quindi i telefoni stessi) arriveranno in cinque colorazioni: arancione, giallo, blu, bianco e nero.

L'arancione è il colore più interessante, perché potrebbe essere in realtà il corallo lanciato da Apple con iPhone XR nel 2018, il che creerebbe un precedente e spiegherebbe perché Unknownz21 abbia definito il rumor "incoerente". A questo punto, è possibile che i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus arrivino nelle seguenti colorazioni:

Midnight/Nero

Starlight/Bianco

Giallo

Blu

Arancione/Corallo

Verde?

Il verde è in realtà oggetto già di due rumor, uno di metà luglio e in quello di Unknownz21, quindi lo mettiamo come bonus, mentre Kosutami non fa menzione al colore viola, attualmente disponibile per gli iPhone 14/14 Plus e di cui possiamo vedere una foto nel suo leak.

Evidentemente non è incluso dei DVT da lui visionati. Inoltre resterebbe fuori un colore, Poduct (RED), non menzionato dai recenti rumor ma presente in quello di luglio.

Per confronto, infatti, gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono attualmente in vendita con queste tonalità:

Midnight

Starlight

Blu

Viola

Poduct (RED)

Giallo (lanciato nel 2023)

C'è un'altra considerazione da fare. Negli ultimi anni, Apple ha lanciato i nuovi iPhone in cinque colorazioni, aggiungendone una sesta dopo sei mesi per ridare slancio alle vendite. Questo è avvenuto con il viola per gli iPhone 12 e 12 mini, con il verde per iPhone 13, 13 mini e verde alpino per iPhone 13 Pro e il giallo per iPhone 14 e 14 Plus.

È possibile che almeno uno di questi colori subisca lo stesso destino, e potrebbe essere o il verde o il Product (RED). Chiudiamo inoltre con un'informazione relativa ai modelli Pro: secondo i recenti rumor, anche questi avranno i cavi in tinta, proprio come i modelli lisci.