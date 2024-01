Essere sempre connessi anche al di fuori del roaming UE sta diventando sempre più un'esigenza: chi viaggi molto, magari per lavoro, avrà bisogno di essere quotidianamente in contatto con i colleghi, ma anche l'occasionale turista in terra straniera non potrà non apprezzare la comodità di un Google Maps sempre a portata di mano (per quanto, in parte, Maps si possa usare anche senza internet). Ci sono già diverse soluzioni in merito, più o meno vantaggiose, ma a breve ne arriverà un'altra, chiamata Saily, che promette di sparigliare la carte in tavola.

Saily è infatti una nuova eSIM internazionale (se non sapeste cos'è un'eSIM e come funziona potete leggere la nostra guida in merito) che mira a fornire una connettività semplice e sicura in qualsiasi zona del pianeta (dici poco! - NdR), con decine di piani di abbonamento diversi, in modo che ciascun utente possa trovare facilmente quello che più si adatta alle proprie esigenze.

Saily è sviluppata da Nord Security, la stessa azienda dietro la celeberrima NordVPN. L'app è al momento in beta privata, ma la versione pubblica dovrebbe arrivare entro fine marzo 2024; intanto il sito ufficiale è già aperto.