È arrivata l'eSIM di NordVPN: connettività in tutto il mondo e tanti piani di abbonamento

Gli sviluppatori di NordVPN (al quale vi ricordiamo che col nostro link potete abbonarvi con un forte sconto) lanciano Saily, una eSIM che serve a navigare in tutto il mondo, con estrema semplicità e a prezzi piuttosto vantaggiosi, ma comunque variabili a seconda del paese.

Annunciata un paio di mesi fa, Saily è da oggi disponibile, e compatibile con Android e iOS tramite un'omonima app, che semplifica al massimo l'attivazione della eSIM e del piano scelto. In caso di problemi, gli utenti potranno contattare il servizio assistenza Saily, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

C'è infatti la possibilità di scegliere tra abbonamenti settimanali o mensili, con vari tagli, da 1 fino a 20 GB, in oltre 150 paesi.

Qualche esempio? Supponiamo che vogliate andare in Giappone, dove già la barriera linguistica è un problema di non poco conto. Non sarebbe comodo arrivare sapendo di avere già lo smartphone connesso a internet? 3 GB di traffico per 30 giorni costano 7,99$, e vi consentono di usare Google Maps e Google Traduttore senza troppi patemi.

E la cosa si ripete in tanti altri paesi e situazioni simili. Basta verificare le tariffe sul sito ufficiale (cambiano da uno Stato all'altro), scaricare l'app, scegliere il piano che più vi fa comodo, e attivarlo poco prima di partire.

Saily non è certo l'unico servizio al mondo di questo tipo, ma la sua diffusione e la capillarità dell'offerta lo rendono senz'altro una valida alternativa da prendere in considerazione. Ovviamente avete bisogno di un telefono che supporti le eSIM: ecco in particolare tutti gli Android compatibili.