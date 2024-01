Arrivano i saldi di inizio anno su GOG: tantissimi giochi con sconti fino al 90% e uno in regalo

GOG è un negozio online specializzato nella vendita di videogiochi per PC e in questi giorni ha iniziato una campagna di sconti su centinaia e centinaia di titoli presenti nel suo catalogo in occasione del nuovo anno.

Tra questi troviamo videogiochi per tutti i gusti e più o meno recenti: è possibile trovare Cyberpunk 2077 e il suo DLC Phantom Liberty (vi lasciamo la nostra guida per iniziarli) come Prince of Persia del 2003. Infatti, può essere un'occasione per recuperare dei titoli che nel corso degli anni non avete provato o semplicemente per rivivere le emozioni del passato.

Ma non ci sono solo sconti, perché entrando nel sito di GOG è possibile riscattare gratuitamente Mordheim: City of the Damned, che è l'ideale per chi è appassionato del mondo di Warhammer, ma dovrà farlo entro domenica 28 gennaio.