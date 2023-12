È tempo di saldi di fine anno LEGO: sconti fino al 40% su set imperdibili ma anche zaini e arredamento!

Finite le abbuffate di Natale, i negozi si preparano per i saldi del nuovo anno, e LEGO ha deciso di anticipare tutti con una serie di ricchissimi sconti che spaziano dai set a cassetti e zaini (ecco come farsi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti). E che dire dell'etichetta per bagagli Uomo Banana LEGO? Andiamo a dare un'occhiata a tutte le proposte (che potete trovare qui): sicuramente troverete qualcosa per voi!

I set più belli in sconto

Hulkbuster (#76210) Tra i set più belli in sconto spicca il set Hulkbuster (#76210), il più grande mech LEGO mai realizzato con i suoi 4049 pezzi e i 52 cm di altezza, pensato specificamente per contenere Hulk! Sotto le placche dorate del petto nasconde lo spazioso abitacolo in cui posizionare il personaggio di Iron Man LEGO (in vendita separatamente). Il set è in sconto del 20%, che lo porta da un prezzo di partenza di 549,99 euro a 439,99 euro. Lo trovate a questo indirizzo.

THE BATMAN – BATCYCLE (#42155) Imperdibile anche il set The Batcycle, dal film The Batman con Robert Pattinson. Il set, composto da 641 pezzi, è pensato per i bambini e vi permette di costruire un modello in scala perfetto della motocicletta dell'eroe mascherato, con dettagli realistici come lo sterzo, le sospensioni e il motore H4 collegato alla ruota posteriore. Anche in questo caso lo sconto è del 20%, il che permette di comprare il set a 43,99 euro dai 54,99 euro di partenza. Potete trovarlo a questo indirizzo.

Il KIT Back to School di Topolino e Minnie (#41964) Gli amanti dei personaggi originali Disney adoreranno questo set da 669 pezzi che consente infinite possibilità di personalizzazione, con suggerimenti per ispirare i piccoli creatori e opzioni decorative illimitate. Il set, che contiene sei basi da decorare con oggetti indossabili e articoli per l'arredamento, è in sconto al 30%, che porta il prezzo a 31,49 euro da 44,99 euro, e potete trovarlo a questo indirizzo.

La Conchiglia Reale della Sirenetta (#43225) Entrate a far parte del mondo della Sirenetta con la Conchiglia Reale, un set da 1808 pezzi che vi consente di ricreare le scene preferite del film di animazione, con la minifigure della Principessa Ariel e i personaggi LEGO di Flounder e Sebastian, oltre al trono di Re Tritone e molto altro! Il set, in sconto al 20%, costa ora 127,99 euro dai 159,99 euro di partenza ed è disponibile a questo indirizzo.

Atari 2600 (#10306) Siete pronti a rivivere le emozioni di una delle console più iconiche della storia? Il set Atari 2600, da ben 2532 pezzi, mette nelle vostre mani non solo una console con interruttori funzionanti, ma anche cartucce come Asteroids e Centipede, e potete rivivere i titoli grazie a vignette 3D, miniset che li richiamano e gli indimenticabili joystick! Il set Atari 2600 costa ora 167,99 euro, il 30% in meno rispetto al prezzo di partenza di 239,99 euro e potete trovarlo qui.

Maglioni, zaini e cassetti

Ma non ci sono solo set sullo store LEGO. Ecco i migliori accessori in offerta tra zaini, cassetti e molto altro! Zaino a forma di mattoncino con 1 bottoncino e Zaino mattoncino LEGO Si va più volentieri a scuola con uno zaino originale, e quello a forma di mattoncino LEGO è sicuramente imperdibile. Disponibile in diversi colori (blu, azzurro, giallo e rosa, oltre a rosso), lo zaino LEGO costa ora 34,99 euro, il 30% in meno rispetto al prezzo originale di 49,99 euro.

Potete trovarlo qui, mentre qui trovate lo zaino più grande, dotato di 2 bottoncini. Questo zaino, disponibile in blu, verde, arancione, giallo, nero e rosa, costa invece 41,99 euro, dai 59,99 euro iniziali.

Portafoglio con mattoncini E che dire del portafoglio con mattoncini? Un portafoglio pieghevole per tutte le età, realizzato in materiale durevole e che presenta due scomparti per le carte, una finestra trasparente per i documenti d'identità e uno spazio per le banconote. Il portafoglio costa ora 6,99 euro, il 30% in meno rispetto al prezzo originale di 9,99 euro e potete trovarlo qui.

Cassetto-mattoncino e altri contenitori La vostra stanza è sempre in disordine? Il Cassetto-mattoncino è la soluzione perfetta per voi. La versione a 8 bottoncini dotata di due cassetti è l'ideale per riporre giocattoli, mattoncini LEGO e molto altro. Disponibile in numerosi colori, potete trovarlo qui a 34,99 euro, dai 49,99 euro del prezzo iniziale.

In alternativa, potete prendere in considerazione il cassetto-mattoncino a 4 bottoncini, che costa 22,39 euro da un prezzo di partenza di 31,99 euro, che potete trovare qui. E che dire del Mini mattoncino contenitore a 8 bottoncini, che costa tra 3,84 e 5,49 euro, o della bellissima Scatola con maniglia, disponibile in rosso o blu, che costa appena 13,99 euro da un prezzo di partenza di 19,99 euro?