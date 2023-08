Samba de Amigo: Party-To-Go in arrivo su Apple Arcade, insieme ad altri nuovi giochi e aggiornamenti

In questi giorni di agosto Apple Arcade si arricchirà di quattro nuovi giochi, più di 30 aggiornamenti ed eventi importanti. I giocatori, infatti, possono divertirsi col ritmo del ritmo del revival del gioco di SEGA Samba de Amigo: Party-To-Go e tuffarsi in nuovi entusiasmanti giochi di puzzle come Nekograms+ e Kingdoms: Merge & Build oppure finity., un'esperienza realizzata a mano che remixa i migliori elementi di iconici giochi di puzzle.

I giocatori, poi, possono continuare a divertirsi con giochi popolari su Apple Arcade come Crossy Road Castle, Jetpack Joyride 2, Cooking Mama: Cuisine!, insieme a titoli rilasciati di recente come TMNT Splintered Fate, Cityscapes: Sim Builder e Hello Kitty Island Adventure, che presto beneficeranno di inediti contenuti. Inoltre, in questa settimana, Crayola Create and Play+ farà squadra con My Little Pony di Hasbro, PJ Maskse Tonka per uno speciale evento Back-to-School Style Squad progettato per la fiducia creativa e le capacità educative precoci.

L'evento si svolgerà esclusivamente in Crayola Create e Play+ dal 4 al 31 agosto. Gli abbonati potranno consultare la sezione Aggiornati di recente su Apple Arcade per tenersi aggiornati sui loro titoli preferiti.