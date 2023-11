Arrivano i primi sample fotografici di OnePlus 12

Gli smartphone OnePlus non hanno sempre potuto contare su un comparto fotografico di livello. Tuttavia, il nuovo OnePlus Open ha segnato una "svolta". Difatti, le fotocamere del pieghevole hanno ricevuto buone recensioni ed il merito sembra soprattutto del nuovo sensore di Sony. In particolare, il design "impilato" del Lytia 808 migliora il modo in cui viene raccolta la luce, favorendo dunque un risultato finale degno di nota.

OnePlus sarebbe rimasta favorevolmente colpita dall'impatto di questo sensore, tanto che potrebbe montarlo anche sul futuro OnePlus 12. Lo smartphone, in origine, avrebbe dovuto debuttare con il sensore Sony IMX966, il quale garantisce una risoluzione da 50 megapixel con una dimensione di 1/2 pollice. Tuttavia, l'azienda avrebbe cambiato idea, così come affermato da un teaser pubblicato su Weibo, che evidenzia che sul dispositivo debutterà un nuovo sensore Litya (non sia se sarà lo stesso già visto su Open).