Samsung aggiorna nuovi modelli ad Android 14 in Italia: ecco quali

Android 14 è stato rilasciato in versione stabile da ormai un paio di mesi da parte di Google, e più o meno tutti i principali produttori di smartphone si sono messi all'opera per rilasciare la nuova versione di Android nel più breve tempo possibile ai loro modelli sul mercato.

Tra questi Samsung è sicuramente il produttore che maggiormente si distingue in positivo, visto che il major update è stato rilasciato già per diversi dispositivi Samsung, anche in Italia e non solo top di gamma. E proprio in questo contesto arrivano ulteriori novità confortanti.