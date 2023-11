Continuano inesorabili gli aggiornamenti Samsung per One UI 6.0: Galaxy serie A e i tablet!

Samsung si conferma il produttore più impegnato negli aggiornamenti dei suoi dispositivi, e sta rilasciando la nuova interfaccia One UI 6.0 con Android 14 a un ritmo a dir poco forsennato (sapete come fare drag-and-drop su Android 14?).

Gli ultimi dispositivi a ricevere l'atteso update sono i popolari Galaxy A54 5G e Galaxy A52 5G, e per la prima volta i tablet dell'azienda, con i Galaxy Tab S8 5G e gli ultimissimi Galaxy Tab S9 5G.

L'aggiornamento, già disponibile, dovrebbe essere notificato in automatico sul dispositivo, ma in caso non fosse così andate nelle Impostazioni, toccate la voce Aggiornamento software e cliccate su Scarica e installa una volta che vi viene proposto.

Ma quali sono le novità introdotte? Abbiamo già dedicato un'ampia sezione alla One UI 6.0, ma ve le ricordiamo comunque, visto che spaziano dalla nuova interfaccia maggiormente personalizzabile, alle maggiori possibilità di editing per concludere con gli importanti miglioramenti alla sicurezza.

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera: il layout generale dell'applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

il layout generale dell'applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell'autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell'autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull'applicazione in cui sono state registrate.

Come abbiamo anticipato, l'aggiornamento vi dovrebbe essere notificato e in caso potete forzarlo dalle Impostazioni. Se anche così non dovesse venirvi proposto, non disperate perché è in via di distribuzione.