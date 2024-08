Samsung, svolta sugli aggiornamenti per le sue smart TV AI con Tizen

Buone notizie per i possessori di smart TV Samsung . Stando a quanto riportato su Sammobile, Samsung avrebbe intenzione di garantire per i suoi apparecchi televisivi sette anni di aggiornamenti software del sistema operativo Tizen .

Nuova politica di aggiornamenti per smart TV AI Samsung

Si tratta di una buona notizia , soprattutto considerando che le smart TV delle altre aziende, tra cui la stessa Samsung, beneficiano di aggiornamenti per due, massimo tre anni.

Ora, stando ad un nuovo rapporto diffuso da KED Global, Samsung, dopo una riunione aziendale, avrebbe deciso di percorrere la stessa strada anche relativamente ai suoi ultimi televisori con AI e basati sul sistema operativo Tizen. In particolare, la nuova politica di aggiornamenti inizialmente coprirà i modelli 2024 ed alcuni del 2023.

All'inizio del 2024, Samsung annunciò che gli smartphone premium della serie Galaxy avrebbero beneficiato di sette major update (ovvero aggiornamenti del sistema operativo). Questa decisione è stata presa per permettere agli utenti di utilizzare più a lungo i propri dispositivi e, contestualmente, garantire maggiore sicurezza.

I motivi dietro questa decisione

Sempre secondo questo rapporto Samsung avrebbe preso questa decisione per restare in cima al mercato televisivo. Difatti, la concorrenza è cresciuta moltissimo, soprattutto marchi come Hisense e TCL.

Pertanto, durante il briefing aziendale svoltosi questa settimana, Yong Seok-woo, presidente e capo della divisione TV di Samsung, ha dichiarato: "Allargheremo il divario nella quota di mercato con le aziende cinesi con l'aggiornamento gratuito di sette anni di Tizen applicato ai televisori AI".

Insomma, Samsung crede che garantire aggiornamenti per più anni possa rappresentare un valore aggiunto. Del resto, anche alcuni avversari stanno applicando lo stesso ragionamento. Ad esempio, LG ha annunciato che avrebbe aggiornato alcuni modelli TV lanciati nel 2022 "per i prossimi cinque anni".