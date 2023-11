Samsung ha commesso uno scivolone nell'aggiornamento ad Android 14?

Samsung sta aggiornando i suoi dispositivi ad Android 14 / One UI 6.0 a un ritmo forsennato, ma la fretta potrebbe essere stata una cattiva consigliera.

Secondo quanto emerso da un paio thread su Reddit, il gigante coreano potrebbe aver tralasciato la protezione per il burn-in alla barra di stato, il che potrebbe essere potenzialmente un problema visto che i dispositivi coinvolti hanno uno schermo AMOLED.

Ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo, e perché tutti questi condizionali. Gli schermi AMOLED soffrono storicamente di un problema chiamato burn-in, che si verifica quando alcuni elementi vengono visualizzati sul display costantemente e per un certo tempo. Quando si cambia schermata, la loro immagine è persistente sullo schermo, ovvero rimane comunque impressa, e può scomparire dopo un bel po' di tempo, o affatto.

Questo vale soprattutto per quegli elementi costantemente visualizzati, come per esempio l'ora e il segnale cellulare o il Wi-Fi nella barra di stato, o i pulsanti per la navigazione in basso.

Un trucco per risolvere il problema è stato quello di spostarli leggermente nel tempo in modo che non rimangano mai nello stesso posto troppo a lungo, una soluzione invisibile all'utente ma efficace.

Alcuni utenti su Reddit hanno però scoperto che questa funzione, attiva fino alla One UI 5.1 con Android 13, è scomparsa sulla barra di stato dopo l'aggiornamento. Per mostrarlo, hanno preso diversi screenshot di una schermata nel tempo dopo aver cambiato orientamento un po' di volte, e come si vede (sotto a sinistra, in alto nell'immagine) con Android 13 sono disallineati, mentre con Android 14 (sotto a destra, in alto nell'immagine) sono perfettamente allineati. Il che significa che non si muovono.

La barra di navigazione, invece (nelle immagini in basso) presenta la funzione ancora attiva, come atteso.