Arriva l’aggiornamento di Samsung a One UI 6.1.1: Galaxy S24 i primi a riceverlo

Dopo il debutto a bordo di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 , la nuova One UI 6.1.1 di Samsung sta raggiungendo altri smartphone dell'azienda coreana. In particolare, l'aggiornamento - che include le patch di sicurezza di settembre 2024 - sta arrivando sui dispositivi della serie Galaxy S24. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo update della società.

Quali dispositivi stanno ricevendo l’aggiornamento One UI 6.1.1

I primi smartphone Samsung a ricevere l'aggiornamento alla nuova One UI 6.1.1 saranno quelli della serie Galaxy S24 (a partire dalla Corea del Sud). L'inedita interfaccia include diverse novità, tra cui quelle legate a Galaxy AI.

Tra le nuove funzionalità, ce ne saranno diverse che faciliteranno la comunicazione. Ad esempio, Interpreter supporterà la modalità di ascolto che sarà disponibile su tutti i dispositivi (traduzione in tempo reale di un'altra persona), mentre con Chat Assist e l'inedita opzione Composer, gli utenti saranno aiutati mentre impegnati a scrivere email oppure post sui social.

Difatti, sarà sufficiente inserire una parola chiave e Galaxy AI genererà "un messaggio completo basato sul tono e sullo stile personale". Sui Galaxy S24 saranno implementate anche le risposte suggerite, fino ad ora disponibili soltanto su Galaxy Z Flip 6, offrendo l'accesso a risposte rapide dal polso quando collegati a Samsung Galaxy Watch7 o Galaxy Watch Ultra.

Saranno disponibili le traduzioni ed i riassunti delle note, così come la possibilità di trascrivere una nota audio. Ancora, PDF Overlay Translation consentirà di tradurre o sovrapporre il testo in un file PDF e, addirittura, tradurre un testo in immagini/grafici.

La funzione Sketch to Image, invece, trasformerà un semplice schizzo in un disegno ben definito (sempre grazie all'AI), mentre Cerchia e Cerca con Google aiuterà gli utenti a risolvere problemi matematici ed a riconoscere il suono tramite Sound Search.

Infine, Samsung fa riferimento anche a Portrait Studio, una funzione che crea un ritratto in diversi stili creativi, ed ai miglioramenti di Instant Slow-mo, che rallenta i video conservando la qualità dell'immagine prima del salvataggio e della condivisione.