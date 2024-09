La nuova One UI 6.1.1 di Samsung arriva su altri smartphone, tra cui Galaxy S23 e Z Flip 5

La nuova One UI 6.1.1. arriva sui Galaxy S23 e non solo

Per quanto riguarda la disponibilità in altri mercati, così come si verifica di solito, l'aggiornamento potrebbe raggiungere altri utenti nelle prossime settimane.

Entrando nel vivo della notizia, l'update che introduce One UI 6.1.1 per la serie Galaxy S23 viene fornito con i numeri di build S918NKSU4CXH7/S918NOKR4CXH7/S918NKSU4CXH7, mentre la versione del firmware sul Galaxy Z Fold 5 è F946NKSU3DXH9. Infine, su Galaxy S23 FE, il pacchetto viene identificato con la versione S711NKSU3BXH7.

L'aggiornamento all'ultima One UI 6.1.1. - che include le patch di sicurezza di settembre - è diventato disponibile per gli utenti coreani e ha un peso complessivo di oltre 2 GB (dunque, prima di procedere all'installazione sarebbe opportuno verificare lo stato della memoria interna).

Le novità incluse nell’aggiornamento

Le novità più interessanti sono ovviamente legate a Galaxy AI e alle sue funzionalità. Gli smartphone sopra menzionati, infatti, dovrebbero ricevere opzioni come Composer, ovvero una nuova funzionalità di Chat Assist che aiuterà gli utenti a scrivere email oppure post sui social.

Non dovrebbe mancare nemmeno la modalità di ascolto su Interpreter (traduzione in tempo reale), così come le risposte suggerite e Sketch to Image, che permetterà di trasformare un semplice schizzo in un disegno più definito.