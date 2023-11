Samsung annuncia la sua AI: ecco Gauss, potrebbe debuttare sui Galaxy S24

Samsung ha iniziato a rivelare dettagli sul proprio modello di intelligenza artificiale generativa, che si chiamerà Samsung Gauss. In particolare, il Korea Times ha evidenziato che esso verrà integrato sui futuri smartphone Galaxy S24, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2024. L'azienda sudcoreana, durante il proprio forum AI, ha spiegato che il suo modello AI sarà in grado di generare e modificare immagini, comporre e-mail, sintetizzare documenti e persino operatore come assistente di codifica.

Entrando nel vivo della notizia, parti del modello Gauss di Samsung potranno essere eseguite localmente sul dispositivo ed i dirigenti di Samsung hanno anticipato che l'azienda inizierà ad implementare l'intelligenza artificiale generativa alle "funzioni principali" dei dispositivi mobili a partire dal 2024. L'azienda, poi, ha specificato che Gauss "prende il nome da Carl Friedrich Gauss, il leggendario matematico che stabilì la teoria della distribuzione normale, la spina dorsale dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale". Sviluppato da Samsung Research, il modello includerà Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code e Samsung Gauss Image.