Brutta sorpresa per alcuni utenti Samsung: Android Auto non funziona più dopo l'aggiornamento ad Android 14

A volte, essere tra i primi ad aggiornare i telefoni non è sempre un bene. È il caso di Android 14, che a quanto pare, almeno per alcuni smartphone Samsung, sembra aver avuto un effetto negativo con la connessione wireless ad Android Auto.

Stando infatti a un forum dell'assistenza di Google inondato di lamentele di proprietari di dispositivi Galaxy, a seguito dell'aggiornamento alla One UI 6.0 con l'ultima versione del robottino verde, gli utenti non riescono più a usare il loro telefono con l'interfaccia per veicoli di Google, almeno utilizzando il collegamento senza cavi.

Stando alle testimonianze degli utenti, il collegamento avviene in prima battuta, ma poi si disconnette e il telefono, testualmente "continua a connettersi e disconnettersi ciclicamente".

Il bug, che è stato segnalato il 28 novembre per la prima volta, è piuttosto diffuso (al momento sono 216 gli utenti che hanno cliccato sul pulsante Ho lo stesso problema - I have the same question), e il denominatore comune è un dispositivo Galaxy (come Galaxy S22+ e S22 Ultra, Galaxy A54 e la serie Galaxy S23) appena aggiornato ad Android 14.

E, visto il ritmo a cui Samsung sta aggiornando i telefoni, immaginiamo che gli utenti colpiti siano aumentati considerevolmente nelle ultime settimane, e non faranno che crescere. Ricordiamo infatti che al momento sono oltre 40 i dispositivi Galaxy aggiornati.

Sulla questione è intervenuto subito un responsabile dell'azienda, che dopo le solite domande di rito ha riconosciuto il bug e ha affermato di averlo girato al team tecnico.

Al momento però non c'è ancora una soluzione e anche se il bug è apparso sulla pagina dei problemi noti di Android Auto aggiornato al 25 dicembre (insieme allo stesso problema per tutti i dispositivi aggiornati ad Android 14, il che significa che si tratta di un problema riguardante non solo i Galaxy), viene indicato come Work in progress.