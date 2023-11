Samsung inarrestabile: Android 14 con One UI 6.0 arriva anche su altri Galaxy, già da oggi!

Samsung non si ferma più: dopo aver promesso Android 14 per la serie S22 e per A54 5G la scorsa settimana, e dopo averlo rilasciato questa mattina, ora l'azienda coreana ci fa sapere che già da oggi anche la serie Galaxy S21 (S21, S21 Plus, S21 Ultra) sarà aggiornata con la One UI 6, basata sull'ultima versione di Android. Ma non finisce qui!

Dal 27 novembre, cioè lunedì prossimo, Android 14 e One UI 6 arriveranno anche sui seguenti modelli:

Come vedete quindi Samsung prosegue a pieno regime, e non solo sulla fascia alta, ma anche su quella media e bassa, segno di un grande impegno nei confronti dei propri clienti tutti.

Delle novità abbiamo già ampiamente parlato negli articoli precedenti, di seguito riportiamo solo un estratto del changelog, così come fornitoci da Samsung.