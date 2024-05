Samsung a lavoro su Android 15: prime tracce di One UI 7

Samsung sugli aggiornamenti software è sicuramente tra le aziende più attive. In tal senso, dai server dell'azienda coreano trapelano buone notizie sulla prossima One UI 7.0 basata su Android 15. Recentemente, Google ha rilasciato la beta 1.2 della futura versione del sistema operativo e l'azienda coreana, al fine di confermare la sua ormai nota tempestività, avrebbe già avviato i test interni su Galaxy S24.

Attraverso lo strumento di controllo per i firmware, è stato scovato il firmware beta S928BXXU2BXE2, dedicato al top di gamma Galaxy S24 Ultra. La sigla tra parentesi - EUX - suggerisce che il firmware in questione è dedicato all'Europa. Si può ipotizzare, quindi, che lo sviluppo del software è appena iniziato. Successivamente, Samsung svilupperà gli altri firmware di test per le varianti base e Plus di Galaxy S24. Per quanto riguarda il rilascio, Samsung, almeno in passato, ha rilasciato i suoi aggiornamenti prima in Corea, poi negli Stati Uniti ed infine in Europa.