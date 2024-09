Le incertezze di Samsung su Android 15: il rilascio della One UI 7 è ancora un mistero

Ci ritroviamo ormai all'alba della prima versione stabile di Android 15 , quella che Google rilascerà sui suoi Pixel dopo tutte le beta pubbliche arrivate finora (vi ricordiamo come si fa a entrare nella beta di Android ), ma ancora non abbiamo notizie del rilascio di Android 15 da parte di Samsung .

Gli insoliti ritardi della One UI 7 con Android 15

Storicamente, ovvero con le precedenti versioni di Android, abbiamo visto Samsung lanciare le prime beta pubbliche della nuova One UI nel periodo estivo. Per poi farsi trovare pronta a rilasciare la versione stabile in tempi brevi dopo il rilascio del major update da parte di Google. Con Android 15 tutto procede più lentamente.

La One UI 7, ovvero l'interfaccia di Samsung basata su Android 15, starebbe subendo dei consistenti ritardi, almeno se guardiamo alla sua versione beta.

Inizialmente il lancio della prima beta pubblica era previsto per metà luglio, cosa che non è avvenuta, e ancora oggi non sappiamo quando arriverà.

Samsung ha rimandato il lancio della prima beta della sua One UI 7 con Android 15 senza fornire particolari motivazioni ufficiali. I rumor emersi in rete indicano che Samsung avrebbe preferito prendersi più tempo del solito, e del preventivato, per migliorare la stabilità del nuovo aggiornamento.

A ritardare il tutto avrebbe contribuito anche il posticipo del lancio della One UI 6.1.1, arrivata ad agosto. Dopo il suo rilascio però ci si aspetterebbe che arrivi la prima beta della One UI 7. Cosa che ancora non è avvenuta, e per la quale non abbiamo tempistiche fornite da Samsung.

Per chi non fosse aggiornato, la nuova One Ui 7 dovrebbe introdurre un numero consistente di novità per i dispositivi Samsung che riceveranno l'aggiornamento. Dovremmo trovare infatti, tra le varie cose, un nuovo pannello delle impostazioni rapide, un elemento dell'interfaccia simile alla Dynamic Island di iPhone e un look per l'interfaccia sostanzialmente rinnovato.

Purtroppo però ancora non sappiamo quando arriverà. Un moderatore del forum ufficiale Samsung ha commentato la vicenda, facendo capire che una decisione sul rilascio della One UI 7 non è stata ancora presa da parte di Samsung. Probabilmente ne sapremo di più a valle della Samsung Developer Conference che si terrà il prossimo 3 ottobre.