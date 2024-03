Galaxy A35 5G e A55 5G ufficiali: design, potenza e sicurezza per tutti, e promo lancio imperdibile!

Molto simili, per non dire indistinguibili, i due telefoni presentano lo stesso ottimo pannello AMOLED da 6,6 pollici e 120 Hz di frequenza di aggiornamento, ma anche alcune differenze. Per la prima volta sui Galaxy A, inoltre arrivano 12 GB di RAM e Knox Vault , ma manca l'IA.

Dopo settimane di anticipazioni, Samsung ha finalmente annunciato i suoi nuovi Galaxy destinati a spazzare la fascia media: Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G (forse è giunto il momento di sapere come resettare un telefono Samsung prima di passare a uno dei nuovi arrivati).

Galaxy A55 5G: caratteristiche tecniche

Galaxy A55 inoltre dovrebbe distinguersi per i bordi in metallo, mentre entrambi offrono la Key Island , che eleva lo spazio dei pulsanti, bilanciere del volume e accensione.

Galaxy A55 5G scatta foto più chiare e vibranti anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'AI Image Signal Processing (ISP), oltre alla modalità Ritratto notturno e il video HDR a 12 bit.

Inoltre il telefono è dotato di una fotocamera grandangolare da 12 MP invece di 8 MP e soprattutto, per la prima volta in un Galaxy A, arrivano 12 GB di RAM , che lo equiparano a un Galaxy S24 da questo punto di vista. Altra differenza è la fotocamera frontale , da 32 MP invece che 13 MP.

Galaxy A35 5G: caratteristiche tecniche

Come vedete, Galaxy A35 5G è estremamente simile al fratello maggiore, e perde solo in termini di potenza e nel quantitativo massimo di RAM .

Design e sicurezza ai massimi livelli, ma l'IA?

Con i suoi nuovi medio gamma, Samsung vuole espandere le sue "ultime tecnologie a un pubblico più ampio in modo che più persone possano trarne vantaggio", ha affermato TM Roh, Presidente e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.

Se però Knox Vault è una gradita aggiunta, la mancanza dell'IA farà storcere al naso a molti. Nondimeno, è comprensibile che Samsung voglia tenere alcune funzioni separate dalla serie Galaxy S, quindi è difficile fargliene una colpa.

Knox Vault

Tra queste, spicca per la prima volta jnella serie Galaxy A Samsung Kox Vault, la soluzione di sicurezza basata su hardware e resistente alle manomissioni.

Questo strumento aiuta a proteggere i dati più critici su un dispositivo, comprese le credenziali della schermata di blocco, e le chiavi di crittografia del dispositivo.

Il Galaxy A55 5G e il Galaxy A35 5G sono anche protetti da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multistrato di Galaxy e progettata per salvaguardare le informazioni critiche.

Infine la serie Galaxy A offre Auto Blocker, un pacchetto opt-in di misure di sicurezza aggiuntive per bloccare le installazioni di app da fonti non autorizzate, fornire controlli di sicurezza delle app per la ricerca di potenziali malware e bloccare comandi e installazioni software potenzialmente dannosi sul dispositivo mentre è collegato tramite cavo USB.

Funzioni fotografiche e schermo

Le nuove funzionalità fotografiche dei nuovi Galaxy A sono ispirate alle innovazioni della fotocamera di punta di Galaxy, comprese funzionalità come la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e la stabilizzazione dell'immagine digitale video (VDIS).

Lo schermo supporta Vision Booster, che garantisce chiarezza e luminosità in una gamma di condizioni di luce.

Aggiornamenti ed ecosistema

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G sono supportati fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e One UI e di cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Per quanto riguarda invece la compatibilità con l'ecosistema, entrambi i telefoni sono ovviamente compatibili con Galaxy Fit3 o Galaxy Watch6, e grazie ad Auto Switch le chiamate in arrivo verranno automaticamente commutate su Galaxy Buds FE connessi per una maggiore comodità.