Samsung aggiorna l'app Try Galaxy: potete assaggiare Galaxy AI su Android ed iOS!

L'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede, con Samsung sicuramente tra i protagonisti più attivi. In tal senso, l'azienda coreana ha provveduto anche ad aggiornare Try Galaxy, ovvero l'app che permette agli utenti di esplorare le funzionalità dell'ultima One UI. Il software, compatibile anche con iOS, è ora disponibile su tutti i dispositivi Android, inclusi i primi modelli Galaxy. Dunque, è ancora più facile scoprire tutte le funzionalità della serie Galaxy S24 e della One UI 6.1.

Entrando nei particolari, gli utenti potranno scoprire le potenzialità di Galaxy AI, ovvero le funzionalità di Samsung basate sull'intelligenza artificiale. Difatti, nella seconda pagina della schermata iniziale è presente un nuovo widget che appunto illustra opzioni come Live Translate, Chat Assist, Photo Assist, Circle to Search, Note Assist ed altro.