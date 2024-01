Qualche settimana fa Samsung ha spiazzato tutti svelando a sorpresa il suo Galaxy Ring: nonostante il settore degli smart ring esista da un po' di anni, questa tipologia di prodotto non è ancora molto comune, e non ci sono molte grandi aziende che si lanciate in dispositivi simili. Eppure, per Samsung il Galaxy Ring fa parte di un piano ben preciso, per un settore in cui si troverà ancora una volta a gareggiare con Apple, e che potrebbe rappresentare uno dei campi di sviluppo più importanti per la tecnologia nei prossimi anni.

Il settore in questione è quello della salute, e di tutti i dispositivi che si utilizzano per monitorarne i parametri. Dall'Apple Watch ai Galaxy Watch, passando per tutti gli altri orologi e fitness band, nell'ultimo anno abbiamo assistito a una vera esplosione dei prodotti in grado di monitorare vari aspetti della salute, dal sonno alla saturazione di ossigeno.

Eppure, c'è ancora molto che si può fare: ad esempio, un campo su cui sia Apple che Samsung stanno investendo molto è la misurazione della glicemia. Entrambe le aziende, infatti, stanno cercando un modo per poter monitorare i valori di glucosio nel sangue senza la necessità di dover forare il dito per prelevare una goccia di sangue: la possibilità di monitorare la glicemia con uno strumento non invasivo (come uno smartwatch) sarebbe una vera e propria rivoluzione per le vite di milioni di diabetici.

Non ci sono ancora tempistiche precise, ma Hon Pak, dirigente a capo della divisione salute di Samsung, si dice ottimista e pensa che i primi dispositivi con monitoraggio non intrusivo della glicemia potrebbero arrivare sul mercato entro i prossimi 5 anni.