Samsung si autospoilera: ecco i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

Dovrebbe mancare poco più di un mese al prossimo Galaxy Unpacked, evento che vedrà i nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung tra i protagonisti, ma l'azienda sudcoreana potrebbe già averci svelato un po' troppo.

Infatti, come riportato da un utente su Reddit, Samsung avrebbe diffuso in Kazakistan (apparentemente per errore) un annuncio che mostra in buona parte il design dei nuovi Galaxy Z Fold 6 e Flip 6. Non è chiaro dove di preciso sia stata pubblicata l'immagine (con tutta probabilità ormai già rimossa) ma abbiamo comunque la possibilità di dare uno sguardo più attento.