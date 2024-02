Samsung continua a puntare sull'AI: l'assistente vocale Bixby accoglie Galaxy AI

L'intelligenza artificiale si sta diffondendo sempre di più, con i grandi marchi che ormai quasi quotidianamente annunciano nuovi progetti. Tra quelli più attivi, sicuramente rientra Samsung, che proprio oggi ha annunciato novità riguardanti l'assistente vocale Bixby. In particolare, la società coreana ha ufficializzato l'integrazione di Galaxy AI con l'assistente vocale, una modifica che consentirà agli utenti di sfruttare inedite funzionalità.

Difatti, ora sarà più semplice utilizzare funzionalità come Live Translate. In particolare, con poche parole sarà possibile avviare ed utilizzare opzioni proprio come la traduzione in tempo reale. In tal senso, non occorrerà navigare nel menu per trovare e aprire la funzione Interprete. Sarà sufficiente dire: "Ciao Bixby, accendi Interprete". Inoltre, grazie all'integrazione dell'AI sarà possibile creare riassunti delle pagine web, correggere eventuali errori ortografici ed organizzare i propri file con copertine di note automatiche.