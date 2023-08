Samsung celebra il centenario di Disney con un'edizione speciale del suo The Frame

Anche lo stesso telecomando in abbinamento si presenta in edizione speciale; infatti grazie ai tre tasti neri a contrasto con il resto del prodotto va richiamare la celebre mascotte Disney: Topolino.

Come ogni altro prodotto della linea The Frame, la caratteristica principale del televisore risiede nel suo particolare design che insieme a delle specifiche funzioni rendono il prodotto simile ad un quadro digitale . In questo caso, trattandosi dell'edizione celebrativa, l'iconica lunetta removibile che va ad ''incorniciare'' i bordi del display si presenta di colore argento platino e con l'aggiunta del marchio Disney100.

In occasione dei 100 anni dalla fondazione di Disney, Samsung ha annunciato un'edizione limitata della sua smart TV della linea The Frame: il The Frame-Disney100 Edition . Il display in questione è un LCD QLED 4K HDR con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e grazie alla tecnologia Quantum Dot restituisce colori vividi e realistici a qualsiasi livello di luminosità. La finitura ''Matte Display'' , definita ''simile a una tela'', garantisce la riduzione dei riflessi e la distrazione della luce grazie al display opaco. Il The Frame-Disney100 Edition è disponibile nei modelli da 55, 65 e 75 pollici.

Le personalizzazioni non finiscono qui, infatti come in tutti i prodotti The Frame sarà ovviamente possibile creare la propria galleria digitale facendo scorrere delle opere d'arte preimpostate sullo schermo del dispositivo. È possibile sfruttare questa modalità a dispositivo spento ma, grazie ad un apposito sensore di movimento integrato, il televisore sarà sempre pronto a mostrare le opere selezionate. In questa edizione speciale, oltre ad avere con Samsung Art Store delle meravigliose collezioni di importanti musei come il Louvre nonché vari artisti da Monet a Van Gogh, la Disney100 Edition include anche 100 opere d'arte dedicate di casa Disney.

Con i contenuti di Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm e National Geographic, i fan Disney possono curare e mostrare una galleria dei loro personaggi e contenuti più amati direttamente sulla loro TV.

Cheolgi Kim, Executive Vice President Visual Display Business di Samsung Electronics ha dichiarato:

Siamo entusiasti di offrire questa edizione unica di The Frame per celebrare il centenario della Disney. Queste collaborazioni rappresentano un modo entusiasmante per mettere in luce le caratteristiche distintive di The Frame, che ha rivoluzionato il modo in cui utilizziamo i nostri schermi e consumiamo i contenuti. Ci auguriamo che questa edizione unica di The Frame permetta a più persone di provare la meravigliosa esperienza visiva che la TV ha da offrire.

Il The Frame Disney100 Edition è disponibile fino ad esaurimento scorte sul sito di Samsung.